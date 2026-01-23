¿Cuándo y dónde ver a Universidad de Chile ante Universitario en la Noche Crema?

Universidad de Chile se medirá ante Universitario este sábado en el Estadio Monumental por la Noche Crema, en su unico amistoso de pretemporada, tras ser suspendido su duelo ante Racing por los incendios forestales.

El nuevo técnico azul, Francisco Meneghini tendrá su primer desafío con público, ya que viene de vencer 3-1 a Santiago Wanderers, disputado a puertas cerrada en el CDA.

El encuentro está pactado para las 22:45 horas (01:45 GMT) de este sábado 24 de enero y no contará con transmisión oficial para nuestro país, ya que solo será transmitido a través del canal de Youtube de Universitario, con un valor de 4.200 pesos chileno.

Sin embargo, podrás todos los detalles en la cobertura online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.