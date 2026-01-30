Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Cuándo y dónde ver el amistoso femenino entre U. de Chile y River Plate en el Nacional?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las “Leonas” buscan establecer un récord de asistencia en el recinto de Ñuñoa.

El Estadio Nacional se prepara para tener una jornada inolvidable este sábado 31 de enero, ya que Universidad de Chile Femenina recibirá a River Plate de Argentina en un amistoso internacional de pretemporada.

Bajo el lema "Vamos Todos. Juntos Hagamos Historia", el plantel azul tiene como objetivo superar la marca de asistencia que ostenta Colo Colo en la temporada 2023, cuando alcanzó un margen de 19.996 espectadores en un duelo de la categoría femenina.

El encuentro está pactado para las 19:00 horas (22:00 GMT) en Ñuñoa y contará con la transmisión en televisión abierta por las pantallas de TVN, además de contar con la señal de DSports y el streaming de DGO junto a Amazon Prime Video.

Además, todos los detalles y el desarrollo de este histórico compromiso los podrás encontrar en la cobertura de Cooperativa.cl.

