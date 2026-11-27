Nuevos antecedentes de la causa judicial por el Caso Sartor salieron a la luz tras conocerse un compilado de 33 carillas —extraído de las 19 mil páginas de transcripciones obtenidas por la Fiscalía y revisado por el programa "Informe Especial"— que reúne conversaciones de WhatsApp de los principales socios del holding respecto a su llegada y administración en Azul Azul.

Los registros evidencian que en septiembre de 2020, mientras se afinaba la adquisición del 63 por ciento de la concesionaria a Carlos Heller, el fundador de Sartor y hoy imputado en prisión preventiva, Pedro Pablo Larraín, intentó marginarse de asumir un rol público debido a su afinidad futbolística.

"Lamentablemente no estoy en condiciones de seguir adelante con lo de la U. Creo que es importante para Sartor sí, pero yo no puedo ser la cara visible de esto. Mis niños y yo somos demasiado hinchas de la UC. Les pido su ayuda para buscar una solución", escribió Larraín a sus socios el 13 de septiembre de 2020.

Pese a ello, la compra se concretó en mayo de 2021 y, con el correr de los meses, el desgaste por los resultados deportivos y las pugnas en el directorio quedaron expuestos en los intercambios entre Larraín y Alfredo Harz, segundo mayor socio del grupo.

En julio de 2022, luego de cuestionamientos públicos realizados por la representante de la Casa de Estudios y por los hermanos Daniel y Eduardo Schapira, Larraín dio rienda suelta a su molestia: "Estoy un poco saturado de la U y todo lo que lo rodea. Demasiado roto mala clase. Y no lo digo por los hinchas de a pie", disparando también contra "esos picantes de la Universidad y los Schapira".

Meses después, en diciembre de 2022, ambos ejecutivos repasaron con dureza la conformación del equipo tras descartar la llegada de Igor Lichnovsky por falta de presupuesto. Al mencionar que el plantel sumaba 32 jugadores, Harz comentó "La mitad malos", ante lo cual Larraín respondió: "Más de la mitad".

Las conversaciones también revelan tratativas iniciadas en marzo de 2023 entre Larraín y Felipe Grau, gerente general de la firma de factoring eCapital —controlada por Sartor y actualmente en liquidación forzosa—, con el objetivo de captar un negocio financiero directamente asociado a la ANFP que hasta entonces era operado por ST Capital.

En los mensajes, los ejecutivos evaluaron el costo reputacional de que se hiciera público un eventual vínculo entre Sartor y el organismo rector del fútbol chileno, razón por la cual Larraín ordenó total reserva incluso al interior de la concesionaria azul.

"Un tema, que nadie sepa que estamos viendo el tema de la ANFP porfa, menos Mike (Michael Clark)", advirtió el 12 de abril de 2023, consignándose además un nuevo acercamiento en julio de 2024.

Ante las consultas de Informe Especial, desde la ANFP descartaron cualquier lazo comercial y aseguraron que la institución "no tiene ni ha tenido relación contractual, comercial ni financiera alguna con Sartor AGF, sus fondos de inversión ni otras sociedades relacionadas con ese grupo", recalcando que ya entregaron al Ministerio Público todos los antecedentes requeridos en la investigación.