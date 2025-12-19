Eduardo Vargas tuvo un acercamiento para ser el primer refuerzo de la U en 2026

El retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile está a detalles de cerrarse, luego de que a mitad de año se frustrara la llega del delantero debido a diferencias con la directiva.

Según dimos a conocer en Cooperativa Deportes, Vargas tiene todo acordado para convertirse en el primer refuerzo de los azules para la temporada 2026, tras conversaciones del futbolista con los dirigentes, en especial con el gerente deportivo del club, Manuel Mayo.

Las condiciones de las negociaciones son las mismas que a mitad de año, en la cual se le ofreció un sueldo entre los 35 y 40 millones de pesos.

Aun así, se presentó una nueva traba, ya que Azul Azul le hizo saber al jugador que primero deben arreglar la situación de Gustavo Alvarez y tener definido al DT para el próximo año.