El análisis de Lichnovsky tras la caída de la U ante la UC: Definitivamente sometimos a nuestro rival

Igor Lichnovsky, defensa de Universidad de Chile, tuvo un particular análisis tras la derrota ante la UC en el clásico universitario y aseguró que los azules sometieron a los cruzados, pese a que no remataron a arco durante el partido en el Claro Arena.

"Vinimos a jugar de visita, la U siempre tiene que ser protagonista, no fue como los partidos anteriores. Pero definitivamente sometimos a nuestro rival, con un 70 por ciento de posesión", comentó Lichnovsky en la zona mixta.

"Nos hicieron un gol de contraataque, el rival sabe a lo que juega, con ese gol a favor, sabíamos que teníamos que ir a buscar el resultado", agregó.

Además, el zaguero agregó que es difícil "cuando el rival tiene nueve o 10 jugadores en el área", pero apuntó que "es nuestra responsabilidad trabajar en el último pase".

El seleccionado chileno también indicó que "el jugador se enfoca partido a partido. Lo de hoy queda atrás y ya estamos enfocados en el jueves", en referencia a la revancha contra Antofagasta en la Copa Chile.

Por último, afirmó que la derrota "desde el punto de vista del hincha duele, pero el torneo no pasa solo por los clásicos".

"Pasa desde la primera fecha a la última y creo que los torneos se pueden perder con esos equipos que no son tan protagonistas. Es en esos partidos donde enredamos puntos", sentenció.