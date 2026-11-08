Fabricio Coloccini : "Lamentablemente, el primer objetivo se va"

Fabricio Coloccini, ayudante técnico de Universidad de Chile, asumió la responsabilidad tras la expulsión a Fernando Gago y abordó la conferencia tras el triunfo ante Cobresal, resultado que no le sirvió para evitar la anticipada coronación de Colo colo en Chillán.

"El objetivo principal claramente ya no lo vamos a tener, pero hay un segundo que es llevar a la U de vuelta a las competiciones internacionales. Lamentablemente el primer objetivo se va", reflexionó el colaborador.

Seguido a ello, profundizó en la exigencia de responder frente al triunfo de Universidad Católica: "Conseguimos los tres puntos sabiendo que habían ganador. Fue una semana difícil para todos. Estamos todavía en la Copa Chile, seguimos arriba por el 'Chile 2' y creo que se cierra unos diez días importantes".

Respecto a la eventual continuidad del cuerpo técnico de cara a 2027 y la asamblea que definirá la salida de la directiva de Cecilia Pérez en Azul Azul, el exzaguero trasandino evitó entrar en el plano institucional diciendo: "Nosotros tenemos contrato".

"Después lo que pase a nivel dirigencial, no soy el adecuado para hablarlo. Estamos muy cómodos y en el club más grande de Chile. Si hay cambios o no, ya no depende de nosotros", cerró.