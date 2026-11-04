Federico Valdés descartó interés en retornar a la presidencia de Azul Azul

Universidad de Chile atraviesa por un momento complejo luego que Eduardo Godoy, liquidador de las acciones de Sartor, revocó al actual directorio de Azul Azul, dando pie a la renovación de la mesa.

En ese contexto, hinchas del cuadro laico se ilusionaron con un posible regreso de Federico Valdés, quien tomó la presidencia de la concesionaria entre 2007 y 2012, época donde el club conquistó tres títulos de Primera División y la Copa Sudamericana 2011.

Pero el propio ex mandamás estudiantil descartó esta opción. "Me produce una gran satisfacción que el hincha me recuerde con cariño, pero no está dentro de mis posibilidades hoy día y, más aún, nadie que está pensando comprar me ha llamado por teléfono siquiera", comentó en el podcast La Tribuna.

En esa misma línea, el otrora timonel del "Romántico Viajero" enfatizó que "no estoy pidiendo que me llamen, al revés. Ni el liquidador ha conversado conmigo ni nadie de la Universidad".

Además, el actual rector de la Universidad del Desarrollo dejó en claro que tampoco ha tenido contactos con eventuales compradores interesados en el paquete accionario y aunque volvió a agradecer el cariño de los fanáticos del conjunto azul, insistió en que no tiene interés en regresar al cargo.

"He seguido esta noticia con mucha atención, porque la U me importa muchísimo, pero el rumor no tiene ningún fundamento", cerró Valdés.

La junta de accionistas que cerrará el proceso de revocación de los siete directores vinculados a Sartor se realizará el próximo viernes 13 de noviembre a las 16:00 horas, instancia donde se llamará a nuevas elecciones.