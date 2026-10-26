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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Azul Azul fijó fecha para junta de accionistas que revocará directores vinculados a Sartor

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cita será el 13 de noviembre a las 16:00 horas.

Azul Azul fijó fecha para junta de accionistas que revocará directores vinculados a Sartor
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El directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile, se reunió este lunes para fijar la fecha de la junta de accionistas que cerrará el proceso de revocación de los siete directores vinculados a Michael Clark.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la cita se realizará el próximo viernes 13 de noviembre a las 16:00 horas, instancia donde se llamará a nuevas elecciones.

Este proceso contempla la salida de la presidenta del club, Cecilia Pérez, y de los directores nombrados por Clark: Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin Oyarzún.

Para reemplazarlos ya suenan varias opciones. Una de ellas es que la Casa de Estudios disponga de otros dos sillones, para llegar a cuatro.

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