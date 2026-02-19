Felipe Mora admitió conversaciones para volver a Universidad de Chile este 2026

El atacante chileno Felipe Mora reconoció que existieron conversaciones para volver a Universidad de Chile este 2026, regreso que no se pudo concretar, ya que su actual club estadounidense, Portland Timbers, extendió su contrato.

"Estuvimos en conversaciones (con la U), pero yo tenía una renovación acá en el club (Portland Timbers) que era por parte del club, si es que ellos querían contar conmigo para este 2026. Ejercieron ese año de extensión, así que me queda este año acá", confesó el delantero en entrevista con TNT Sports.

Mora arribó a Universidad de Chile desde Audax Italiano en julio del 2016, donde fue campeón en el Clausura 2016-17. Estuvo un año antes de partir a Cruz Azul en México.

Sobre su paso, recordó: "Para mí fue un sueño estar en la U, y ser campeón con el equipo que me gusta. Siempre intenté dar lo mejor. Fue un año maravilloso".

"Siempre lo he dicho que en algún momento me gustaría volver al club. Obvio que se tienen que dar muchas circunstancias, que el club quiera contar contigo, por ahí temas de contrato. Pero el club (Portland) ejerció el año de extensión y me tocó quedarme este 2026. Vivo el día a día, pero siempre está la posibilidad (de volver a la U)... Lo más importante es que quieran contar contigo, estoy abierto a todas las posibilidades", cerró.