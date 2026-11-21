Después de la trabajada victoria de Universidad de Chile en Rancagua, el técnico Fernando Gago atendió a los medios reunidos para valorar lo que fue el 0-1 con un hombre menos ante O'Higgins, destacando la personalidad de sus dirigidos para afianzarse con el "Chile 2".

"Hay momentos en los campeonatos y en los partidos donde no hay que mirar tanto cómo se pasó, sino lo que se logró desde la entrega con un hombre menos", repasó el estratega en torno al trámite del compromiso válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Seguido a ello, alabó al autor de la solitaria conquista: "Eduardo (Vargas) está en un momento muy bueno, es muy importante para el equipo. Genera algo desde la entrega, algo desde el juego y eso también se ve, contagia dentro del vestuario".

"Tenemos una ventaja y dependemos de nosotros. A partir de eso tenemos que jugar como lo hicimos hoy", cerró el estratega tras sacar cinco puntos de ventaja a Universidad Católica en la lucha por ir directo a fase grupal de la Copa Libertadores.