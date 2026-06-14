Fernando Gago tras empate ante La Calera: "En el segundo tiempo no nos salió nada"

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, lamentó el empate 2-2 que los azules obtuvieron como visitantes frente a Unión La Calera, pese a que tuvieron un inicio de partido arrollador, pero que no supieron cerrar.

El adiestrador fue honesto en reconocer que su rendimiento en el segundo lapso estuvo lejos de lo que tenían trabajado: "Creo que tuvimos situaciones de partido para poder tener el marcador todavía más abultado. Hicimos un buen primer tiempo y en el segundo no salió nada de lo que planeamos".

A juicio del exentrenador de Boca Juniors, el gol sobre el término del primer tiempo influyó en la baja de rendimiento que tuvieron: "Sí, porque ya es otra vez un error, un error muy grande de perder otra vez un duelo aéreo, pero bueno, seguiremos trabajando".

Con la paridad de Los Cementeros se vio a su equipo más cerca de la derrota que del triunfo, situación que Gago explicó porque "el partido ya estaba roto, había situaciones de juego donde casi eran situaciones de mano a mano. Por ahí apresurábamos también esas situaciones de jugarlo de esa manera y apresurábamos el pase. Nos faltaba el último pase, pero bueno, da bronca".

Los Azules todavía tienen un partido más por jugar antes de cerrar la primera rueda. Este jueves enfrentan a O'Higgins a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en un juego pendiente de la décimo tercera fecha.