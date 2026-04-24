Fin del misterio: Eduardo Vargas quedó descartado en la U para el clásico universitario

Este viernes Universidad de Chile realizó una crucial última práctica previa al clásico ante Universidad Católica, que definió dos situaciones importantes de cara al equipo que saltará a la cancha del Estadio Nacional.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, tras una serie de dudas el delantero Eduardo Vargas quedó descartado para el encuentro por problemas físicos.

En concreto, "Turboman" sufrió un desgarro cuyos plazos de recuperación estaban al límite de cara al cotejo. Finalmente, el artillero no alcanzó a estar a punto para jugar.

Otro que estaba con los signos de interrogación era Charles Aránguiz, que sí volverá a la citación luego de superar sus dolencias.

Aunque Fernando Gago no conforma su equipo inicial hasta un par de horas antes de cada partido, supimos que el "Príncipe" tiene opciones incluso para ser de la partida.

Lo concreto es que con la reincorporación de Aránguiz quedó afectado el mediocampista paraguayo Lucas Romero, quien estará fuera de la convocatoria del DT azul para este sábado 25 de abril (18:00 horas).