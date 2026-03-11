U. de Chile informó que Jhon Valladares asumirá el interinato tras salida de Meneghini

Universidad de Chile anunció de manera oficial la salida del entrenador Francisco Meneghini, quien "desde este miércoles 11 de marzo no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro primer equipo masculino".

"La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes", comentaron desde el Centro Deportivo Azul.

La U agradeció a "Paqui" en virtud de su "compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos".

¿Quién asumirá el interinato?

De acuerdo a un comunicado publicado por la tienda azul, "se determinó que Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 7 de la Liga de Primera 2026".

"El cuerpo técnico lo integrarán, además, Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros)", apuntaron.