Francisco Meneghini y derrota ante Huachipato: Confío en el trabajo que estamos haciendo

El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, analizó la dura remontada 1-2 sufrida ante Huachipato en Talcahuano por la segunda fecha de la Liga de Primera y aseguró estar confiado "en el trabajo que estamos haciendo".

"Fue un partido de dos momentos. El primer tiempo tuvo un ritmo más bajo; ellos tuvieron sus momentos de posesión, pero creo que los dos equipos tuvimos posesiones bastante largas, nosotros quizá más que ellos", dijo.

"En líneas generales fue un partido parejo. Confío en el trabajo que estamos haciendo y en que los jugadores van a ir entendiendo mejor las cosas semana a semana. Estos partidos se definen por detalles y hoy ellos estuvieron mejor que nosotros en eso", comentó en conferencia de prensa.

También realizó un balance de lo que han sido sus partidos dirigidos al mando del "Romántico Viajero": "Los procesos de los equipos no son lineales; no siempre se mejora partido a partido, a veces se da un paso al frente y otras veces hacia atrás. Lo importante es ir consolidando cosas. Este es el primer partido que podemos analizar bien porque se jugó once contra once".

El técnico argentino recalcó el debut como titular del juvenil Diego Vargas: "Más allá de la frustración de perder, rescato cosas positivas como el debut de Diego (Vargas), que es importante para nosotros por el tema de los minutos sub 21. Hizo un partido correcto, participó en el gol y en otra acción de peligro. Seguiremos trabajando para subir los niveles individuales y que el equipo tome forma para competir mejor contra Palestino".

Por último se refirió a la presencia de los hinchas en los partido de la U: "No es algo que nos guste. Nosotros queremos jugar siempre con nuestro público, ya sea de local o de visita, y tener contacto con ellos. Son decisiones que toman las autoridades y las respetamos aunque no siempre estemos de acuerdo. Sentimos el apoyo de la gente en los hoteles y en cada situación donde participa el equipo; siempre vamos a querer que el público esté presente".