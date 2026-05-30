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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Furor en el Metro de Santiago: Tarjeta Bip! edición U. de Chile se agotó en tiempo récord

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El artículo conmemorativo se lanzó con miras al centenario del 2027.

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La tarjeta Bip! edición especial de Universidad de Chile, lanzada este sábado por Metro de Santiago en el marco del 99° aniversario del club celebrado el pasado 24 de mayo, se agotó en tiempo récord.

Según informó la cuenta oficial del sistema de ferrocarril, el artículo conmemorativo ya no cuenta con stock disponible después de ponerse a disposición en 23 estaciones distintas.

Con un valor de $2.300 e incluyendo el monto equivalente a un viaje, la distribución oficial abarcó puntos estratégicos de las líneas 1, 2, 4, 4A, 5 y 6. Inmediatamente, se convirtió en una pieza de culto para los seguidores del "Romántico Viajero".

Esta iniciativa buscaba anticipar la cuenta regresiva hacia el centenario del club en 2027, ya que la tarjeta lucía el escudo junto a figuras de los planteles masculino y femenino, bajo el lema "Tren ruta azul en dirección a los 100 años".

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