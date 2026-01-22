Gabriel Castellón dirá presente en el inicio de la Liga de Primera
El arquero se perderá solo el amistoso ante Universitario.
Si bien está descartado para el amistoso ante Universitario de Lima, el arquero de Universidad de Chile Gabriel Castellón estará recuperado para el inicio de la Liga de Primera.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el exportero de Huachipato ha tenido una recuperación más rápida de la esperada y será parte del equipo en la primera fecha del torneo nacional ante Audax Italiano.
Castellón sufrió una contusión en la previa del suspendido partido ante Racing de Avellaneda y estaba descartado para el cancelado duelo, no obstante, se espera que esté el próximo 30 de enero en el Estadio Nacional ante el elenco de colonia.
¿Cuándo juega la U?
Universidad de Chile se verá las caras en la denominada "Noche Crema" ante Universitario de Lima el próximo sábado 24 de enero a las 22:00 horas de nuestro país.
Mientras que el estreno oficial de la U para la temporada 2026 será el viernes 30 de enero ante Audax Italiano en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.