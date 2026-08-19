Gago ante el Superclásico: "Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad"

Fernando Gago ya palpita su primer Superclásico como entrenador de Universidad de Chile, que este domingo recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional con la misión de recortar distancia en la parte alta de la Liga de Primera.

"Todos son distintos. Cada uno tiene particularidad desde la historia, momentos de partido. Desde el lugar que cada uno afronta el partido, con muchas ganas, ilusión, porque jugamos con nuestra gente y es importante para hacer un buen partido", expresó el técnico en conversación con TNT Sports.

Gago puso especial énfasis en la necesidad de que la U reduzca la diferencia con el cuadro "albo", que marcha como líder del torneo. "Es un equipo que viene sumando muchos puntos. Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad", señaló.

"No dependemos de nadie, será una linda prueba para ver dónde queremos estar parados, de entender que podemos acortar distancia y que es el objetivo hasta fin de año", agregó el entrenador del conjunto estudiantil.

El argentino también se refirió a Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, a quien ya enfrentó durante su etapa en el fútbol mexicano. "Lo conozco a Fernando. Lo hemos enfrentado más como entrenador, no recuerdo como jugador. Tiene largo camino y con un equipo que trabaja a su gusto, y trataremos de llevar el partido a lo que queremos jugar nosotros", cerró.