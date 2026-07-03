Gago destacó a los jóvenes de la U: Son importantes en todo proyecto, pero deben estar preparados

En la víspera del compromiso ante Santiago Wanderers por la Copa Chile, el director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, compareció ante los medios para analizar la preparación de su escuadra de cara a este nuevo desafío y valoró el rendimiento que han mostrado los más jóvenes del plantel pese a que los resultados no lo han acompañado del todo.

"Entendemos y creemos que es un partido importante para las aspiraciones que tenemos de seguir manteniendo la identidad de juego que buscamos. En el último partido no me fui tan conforme en algunos aspectos; hay cosas por mejorar y seguir potenciando. A partir de eso trabajaremos para el partido que viene ante un rival que intenta, juega bien y tiene su trabajo", señaló el entrenador.

Respecto a la conformación de la nómina y los futbolistas que arrastran molestias físicas, Gago explicó que esperará hasta el último momento: "Mañana (sábado) voy a terminar de definir quién va a estar convocado. Hay algunos jugadores que volverán a estar en consideración y, tras hablar con los médicos y evaluar las sensaciones de los futbolistas, veremos quién está disponible".

Uno de los puntos centrales de la conferencia de prensa fue la gestión de los minutos de los jugadores formados en el club, ejemplificado en el caso de Elías Rojas: "Los chicos tienen que vivir su camino, tienen que disfrutarlo y también equivocarse, porque equivocándose van a aprender mucho más. Es parte del proceso de formación sostenerlos en el tiempo, la conducta de trabajar, tener la responsabilidad y ser agradecidos de esta profesión", argumentó el DT, ejemplificando con las recientes apariciones y ausencias del juvenil en las convocatorias.

"Soy un convencido de los proyectos con jóvenes y del sentido de pertenencia. Desde lo personal, me tocó llegar a los 10 años a una institución y poder debutar. Los jóvenes son importantes en todo proyecto, pero necesitan estar preparados física, nutricional y madurativamente. Ahí entra la intuición del entrenador para saber cuándo es el momento de que jueguen y cuándo no", explicó.