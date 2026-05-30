Gago elogió a Vargas tras su doblete: Nos genera una sensación de peligro constante

Luego de la victoria clave de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción, el técnico Fernando Gago analizó el 2-1 en el Estadio Nacional, valorando la capacidad de su equipo para recuperar el protagonismo tras el empate transitorio.

"El primer tiempo fue donde más sostuvimos el juego que buscábamos. (...) Después del gol cedimos la iniciativa y en el segundo tiempo nos costó. Teníamos muchas pérdidas en zona de ataque", repasó el estratega trasandino en conferencia de prensa.

Consultado por la poca claridad en ofensiva, "Pintita" fue enfático al decir: "No comparto ese análisis. Tuvimos muchas situaciones para poder finalizar. Hay veces que los rivales te generan ese espacio para poder atacar y confío en los futbolistas que tengo para seguir insistiendo de lo que es el camino".

Finalmente, Gago dedicó palabras al doblete convertido por Eduardo Vargas: "La alineación se gana en el entrenamiento. Lo vi muy bien estas semanas. Da un montón de cosas, tanto en la parte ofensiva con los descensos para generar superioridad, toda lo que es la finalización, toda la presión".

"Es un jugador que sostiene muchos ataques desde su juego mismo y nos genera una sensación de peligro constantemente", cerró.