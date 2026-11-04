Gago le respondió a Aránguiz por la lucha del título: "Mientras haya chances hay que insistir"

El director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, enfrentó los micrófonos en la antesala de la revancha de cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta, instancia donde salió al paso de las declaraciones del capitán Charles Aránguiz, quien tras la caída en el clásico universitario aseguró que el título de la Liga de Primera se había perdido fechas atrás frente a Colo Colo.

El estratega argentino marcó distancia con la postura de resignación del volante y dejó en claro que, mientras la calculadora dé esperanzas, el plantel debe pelear hasta la última consecuencia.

"Son opiniones muy personales lo que declara Charles. Desde ese partido perdimos el siguiente y después metimos cuatro o cinco victorias seguidas. Cuando estábamos a siete puntos decíamos que estábamos cerca; quedan pocos partidos, pero hoy mismo sigue siendo matemáticamente posible. Obviamente es más difícil, pero esta profesión yo la entiendo de una sola manera: es una cuestión de levantarse, seguir, insistir y tratar de lograrlo", enfatizó el DT, quien repasó los duros momentos de su vida personal para ejemplificar su mentalidad.

"Me han pasado un montón de cosas negativas: se me fue mi hermano y dirigí un partido; se me fue mi papá y estaba jugando un partido; tuve un infarto y dirigí igual; me lesioné cinco veces de gravedad y las cinco veces volví. El fútbol es mi vida y a partir de eso trato constantemente de ir hacia adelante y pensar en positivo", remarcó con convicción.

Ya pensando en el partido de este jueves ante los nortinos y contra Cobresal el domingo, Gago descartó dosificar y confirmó que el propio Charles Aránguiz superó las molestias físicas que lo obligaron a salir ante Universidad Católica.

"¿Lo del clásico? Me pidió el cambio él. Pero ya está bien y a disposición para estar mañana", aclaró el técnico antes de referirse a la opción de revertir el 2-0 ante el cuadro puma.

"¿Facultades para dar vuelta el partido? Todas. Confío plenamente en mis jugadores y tenemos que salir con intensidad desde el minuto uno para poner al rival en su campo", expresó.

Consultado por la tarjeta roja que recibió en el clásico ante la UC y los duros términos del informe arbitral que le impedirán dirigir este fin de semana en el torneo local, el estratega prefirió bajar la persiana: "Es la primera vez que me expulsan como entrenador y no tengo nada que decir. Lo que pasa adentro de la cancha, queda adentro de la cancha. Jamás me van a escuchar hablar de ningún árbitro".