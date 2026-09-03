Gago negó mala relación con el plantel: No tengo por qué aclarar cosas

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, negó tajantemente que exista una mala relación con el plantel, luego de ser consultado por una publicación periodística que apuntó a un supuesto distanciamiento entre el cuerpo técnico y los futbolistas.

"Espectacular. Una relación magnífica con los chicos, un diálogo constante, los entrenamientos son muy buenos. La información de dónde sale y cómo le dicen, no tengo por qué estar aclarando a cada rato cosas", afirmó Gago.

El argentino también respondió a los cuestionamientos sobre su metodología y, particularmente, a la versión de que no trabaja con una formación titular definida durante la jornada previa a los partidos.

"Fútbol se hace todos los días. ¿Pero los titulares para quién van a ir? ¿Para ustedes o para el equipo? ¿Quieren saber ustedes la formación? Ahí hay un montón de cosas donde se busca el conflicto", sostuvo.

"Hace cinco o seis años que soy entrenador y entreno de la misma manera. Tuve siete u ocho años en Europa y me entrenaron de la misma manera. Buscar el conflicto sobre una derrota es muy fácil. Yo tengo las cosas muy claras", agregó.

Gago mantiene viva la pelea por el campeonato

El estratega también abordó la distancia que separa a Universidad de Chile de Colo Colo, que alcanza los 16 puntos, y descartó modificar por ahora el objetivo deportivo del equipo.

"Mientras haya chance matemática, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que disputar y pelear el campeonato. Cuando no haya más chances, sí. Hay una distancia muy larga, es la verdad, pero hay chance", señaló.

Gago insistió en que la U debe mantenerse en carrera mientras los números lo permitan. "No sabemos lo que puede pasar con el rival, no sabemos lo que puede pasar con nosotros. Tenemos que llegar a la última fecha con posibilidades de competir, de tratar de ganar la copa y seguir compitiendo en el torneo hasta que matemáticamente no tengamos chance", indicó.

"Una vez que no tengamos matemáticamente posibilidades pensaremos en dónde queremos estar. Ahora tenemos que terminar lo más alto posible", añadió.

La autocrítica tras las dos derrotas

Universidad de Chile llega al duelo frente a Coquimbo Unido después de dos caídas consecutivas y Gago reconoció que el equipo cometió errores tanto individuales como colectivos.

"En los últimos partidos hemos cometido algunos errores, tanto en lo colectivo como en lo individual. Entendemos que el partido del sábado va a ser distinto. Vamos a tener que intentar dominar al rival y saber dónde nos puede dañar", explicó.

Consultado sobre si los últimos resultados estuvieron relacionados con situaciones externas o dirigenciales, el entrenador fue categórico: "Porque perdimos dos partidos. Se jugó mal. Ya está", respondió.

Entre las novedades para el encuentro ante Coquimbo aparece Octavio Rivero, quien logró completar durante esta semana los trabajos junto al resto de sus compañeros.

"Octavio entrenó esta semana con nosotros, la completó entera con el plantel. Veremos mañana si va a estar en consideración o no para estar en la lista", detalló Gago.

En tanto, sobre Israel Poblete, señaló que "está en consideración, entrenó bien y después veremos si va a estar disponible o no", junto con destacar que considera que el plantel se encuentra en buenas condiciones físicas.