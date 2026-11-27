Gago sobre Aránguiz: Quiero que renueve
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El entrenador de Universidad de Chile manifestó su intención de mantener al experimentado mediocampista para la temporada 2027.
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El entrenador de Universidad de Chile manifestó su intención de mantener al experimentado mediocampista para la temporada 2027.
Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, manifestó su intención de contar con Charles Aránguiz para la temporada 2027, en medio de las interrogantes que existen respecto a la renovación del experimentado mediocampista.
"De Charles, lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero que renueve y quiero que siga en el plantel", señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.
Gago, de todas maneras, aclaró que las tratativas contractuales corresponden a la dirigencia de Azul Azul: "Obviamente que son negociaciones y que las negociaciones yo ya ahí no entro en el proceso de negociación, pero sí quiero que renueven. Todos los jugadores que están, quiero que renueven".