Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, manifestó su intención de contar con Charles Aránguiz para la temporada 2027, en medio de las interrogantes que existen respecto a la renovación del experimentado mediocampista.

"De Charles, lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero que renueve y quiero que siga en el plantel", señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.

Gago, de todas maneras, aclaró que las tratativas contractuales corresponden a la dirigencia de Azul Azul: "Obviamente que son negociaciones y que las negociaciones yo ya ahí no entro en el proceso de negociación, pero sí quiero que renueven. Todos los jugadores que están, quiero que renueven".