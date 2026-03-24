Gago y la caída en su debut con la U: "En líneas generales fue un buen partido"

Fernando Gago repasó en conferencia de prensa la derrota que marcó su estreno como director técnico de Universidad de Chile y valoró, más allá del resultado contra Unión La Calera, lo mostrado por sus dirigidos a pocos días de haber asumido la banca azul.

"Creo que el primer tiempo estuvimos bien, generábamos muchas situaciones. Les pedí a los futbolistas que traten de finalizar mucha jugada y así fue. En un error nos convierten el gol y se nos pone el partido cuesta abajo, pero creo que en líneas generales fue un buen partido con lo que queríamos hacer", señaló tras el duelo válido por la Copa de la Liga.

"Hubo varias finalizaciones, atacamos por dentro, atacamos por fuera, sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso generar el juego que queríamos", sumó.

El DT indicó que "tratamos de ser un poco más directo en el primer tiempo, presionar alto y a partir de eso generamos ataques. Eso fue lo que planeamos, lo que queríamos hacer, independientemente de la resolución de la jugada".

Gago insistió en que "durante todo el primer tiempo generamos situaciones de uno contra uno y generábamos ese remate de media distancia. Por ahí nos faltó el último pase o la finalización. Así y todo hemos llegado a muchos remates. Entonces hay que seguir insistiendo sobre eso".

Por otro lado, el estratega azul señaló que "Marcelo Díaz tenía una sobrecarga y decidimos no apresurar ni apurar", además de explicar que la suplencia de Franco Calderón no fue por técnica, sino "por la carga de minutos ; quería ver a Matías (Zaldivia) que no había jugado el último partido".

Respecto a bajas como las de Assadi y Aránguiz por lesión, a las que se sumó Juan Martín Lucero; además de los seleccionados Altamirano y Hormazábal, el DT esgrimió que "se va a sentir porque son jugadores importantes y necesitamos de todos. Al plantel se lo dije, necesito de todos los futbolistas para poder entrenar. A partir de eso trabajaremos, independientemente de los nombres que son importantes y que faltan.

El DT expuso que manejará las ausencias "con mucha tranquilidad. Es una cuestión lógica del deporte, apoyar al futbolista, de tratar de darle las mejores herramientas para que vuelva de la lesión y poder contar con ellos. Porque cada persona, cada momento, son distintos".

En cuanto a los plazos para comenzar a ver plasmado su estilo de juedgo, el argentino remarcó que "trabajaremos semana a semana. A partir de eso se verá reflejado en los partidos muchas veces más. Podemos tener una mejoría como también hay partidos donde por ahí no sale lo que planeamos. Esto es una consecuencia del trabajo".