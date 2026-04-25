Gago y la clave de la victoria: "Sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para poder atacar"

El técnico argentino de Universidad de Chile, Fernando Gago se refirió al triunfo por 1-0 ante Universidad Católica disputado en el Estadio Nacional por la fecha 11 de la Liga de Primera donde afirmó que "Ganar un clásico es una alegría".

"Yo solamente entreno y trato de poner el mejor equipo posible. A partir de eso son los futbolistas los que deciden y es una alegría muy grande y también que le den esa sensación al hincha, demostrando que es un equipo que va a dejar todo por este escudo", dijo Gago

El exentrenador de Boca Juniors analizó el encuentro ante la UC: "El partido se dio como lo planteamos previamente. A partir de eso sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para poder atacar y por ahí en el primer tiempo hubo dos o tres situaciones de aproximación que si teníamos esa tranquilidad o ese pase final, hubiésemos llegado en mejor posición hasta para poder rematar".

"En el segundo tiempo tuvimos momentos donde teníamos que jugarlo más. Que por ahí nos apresuramos un poquito en la fase de construcción del juego. Tuvimos dos o tres situaciones para poder aumentar el marcador y también saber que hay momentos del partido donde el rival juega y también tenemos que defender esas situaciones de juego", comentó en conferencia de prensa.

También comentó la posibilidad de definir una oncena que sea indiscutida: "No me gusta pensar en un equipo de once jugadores porque el rendimiento semanal es donde yo me baso para que puedan estar el día del partido. Hay jugadores afuera que son muy importantes también, que necesitan y van a competir por ese puesto".

Por último destacó el rol que tuvo Charles Aránguiz: "Es muy importante. Lo necesitamos dentro de la faceta de entrenamiento donde lo semanal es muy importante; que él se empiece a sentir con ese ritmo futbolístico que va a alcanzar dentro de poco y a partir de eso sabemos lo que significa, de lo que genera dentro de la cancha para los futbolistas mismos. Hoy entró y tuvo el control del partido en varias situaciones de juego, entonces es muy importante", cerró