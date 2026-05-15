Gago y prenómina mundialista de Lucas Romero: No me interesa si un convocado debe tener minutos

En miras al partido de este fin de semana ante Cobresal, el director técnico de Universidad de Chile Fernando Gago enfrentó los micrófonos y se refirió a la inclusión de Lucas Romero en la prenómina de Paraguay para el Mundial 2026, reafirmando que su falta de minutos responde a su modo de analizar y armar el equipo.

"Acá la prioridad es el club, independientemente de si hay un jugador en una lista de selección. A mí no me interesa si un jugador convocado tiene o no que tener minutos. Así es el fútbol, una cuestión de rendimientos constante", señaló en conferencia de prensa.

"No me voy a basar nunca en los nombres para hacer una formación. Sí en lo que veo constantemente en los días de entrenamiento. Obviamente Lucas tiene que seguir mejorando, como todos los futbolistas. Lo hablo con él en la interna, como con todos", sumó.

El técnico remarcó que "ya quién juega o no pasa por una cuestión de gustos y por el momento del partido".

Por otro lado, fue tajante al ser consultado dos veces sobre declaraciones de dirigentes de Azul Azul en el Caso Sartor: "Lo que hacemos es dedicarnos a la parte deportiva. La relación la tengo directamente con Manuel (Mayo, director deportivo); lo de los posibles fichajes, salidas, juveniles. La relación es muy clara en lo deportivo. De los temas externos no me corresponde hablar".

En cuanto a la visita a El Salvador, Gago confirmó que Charles Aránguiz superó algún "apretón" muscular y "ha entrenado normal toda la semana, así que va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados. Después veremos si juega o no, eso no lo puedo decir hoy".

"Es un partido donde vamos a necesitar mucho control del juego y a partir de eso tener las ocasiones y tratar de finalizar jugadas. Independiente de eso, hemos trabajado con varios sistemas y trataremos de poner el mejor equipo posible", repasó.

Consultado sobre la baja campaña de Cobresal, que está sin ganar desde febrero, Gago no lo considera factor: "Nosotros preparamos los partidos de la misma manera, independiente del rival que sea. Tenemos la convicción de ir a buscar los partidos, tratar de dominar al rival y lograr el resultado con nuestra manera de jugar".

"Por experiencia como futbolista, los partidos en la altura generan cierto desgaste que se siente distinto. Tenemos que jugar de la forma que nos beneficie y no tener tanto ese desgaste. Hay jugadores que lo sienten y jugadores que no, va a ir dependiendo mucho. Hay que preparar la altura casi un mes antes, así que es muy difícil preparar algo; sí entender situaciones de partido que pueden suceder", añadió.