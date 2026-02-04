Gustavo Alvarez y opción en Colo Colo: "Es una decisión muy difícil, diría imposible"

En los últimos días el nombre del extécnico de Universidad de Chile Gustavo Álvarez asomó como una alternativa en Colo Colo ante las dudas que ha ido dejando el trabajo de Fernando Ortiz, no obstante, fue el propio estratega quien se encargó de descartar de plano cualquier acercamiento.

En conversación con el programa "La Noche" de TyC Sports en Argentina, quien fuera campeón con Huachipato rompió el silencio y aclaró que no ha recibido llamados desde Blanco y Negro.

"A mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero un proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó", afirmó de entrada el DT que recientemente puso fin a su vínculo con el conjunto estudiantil.

Más allá de la falta de contactos formales, Alvarez fue enfático al señalar que cruzar la vereda hacia el archirrival es una opción que no está en sus planes, debido al fuerte lazo que generó con el "Romántico Viajero".

"Tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible", confesó el trasandino.

En esa misma línea, profundizó en su sentir tras su paso por el CDA: "Es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardo respeto y cariño por la U", comentó.