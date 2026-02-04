"Por todos lados está su mano": Etcheberry apuntó al Partido Comunista por su salida del SII

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Javier Etcheberry criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al Partido Comunista, acusando a esta colectividad de haber orquestado su salida de la institución.

En conversación con el podcast Somos Rentable, perteneciente a un proyecto de inversión inmobiliaria del mismo nombre, el ingeniero sostuvo que Boric "no estaba preparado" debido a su falta de experiencia y que "la ideología no corresponde a cómo hay que administrar un país".

Además, se refirió al Presidente Electo y a la gestión gubernamental en materia de seguridad. "Ahora la gente está apostando a Kast y está apostando porque él ha sido muy claro en el tema de delincuencia, que yo creo que este gobierno no lo prioriza, y yo lo digo porque estuve un año adentro", señaló.

Etcheberry encabezó el SII en dos períodos: el primero entre 1990 y 2002, y el segundo a partir de julio de 2024. Sin embargo, en julio de 2025 el Gobierno de Boric solicitó su renuncia tras una polémica por el no pago de contribuciones de una propiedad ubicada en Paine.

"La mano del Partido Comunista"

Respecto a este episodio, el ingeniero aseguró "me tendieron una trampa" y apuntó directamente al Partido Comunista, afirmando que una parte importante de los funcionarios del organismo pertenece a esa colectividad.

"Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (presidencial Jeannette) Jara y la persona que yo había despedido en evaluaciones. En vez de actualizar el catastro, como yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones, y ahí por todos lados está la mano del Partido Comunista", acusó.

Sobre las posibles motivaciones detrás de lo que calificó como una maniobra en su contra, Etcheberry planteó: "¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? No sé, ¿por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé, ¿por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar? Y antes no salían, estaban en la oficina o en sus casas los funcionarios del SII".

Finalmente, el exdirector señaló que intentó regularizar su situación tributaria, pero que el proceso se encontraba estancado cuando Televisión Nacional de Chile (TVN) dio a conocer el caso. "Yo había mandado ocho años antes toda la información de mis propiedades en Aculeo al SII y este no hizo nada. Cuando llegué pedí que me actualizaran, se les perdieron los papeles y después viene la denuncia",afirmó.