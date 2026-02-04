Damnificados del Biobío protestaron contra el Gobierno: "Los vecinos ya explotaron"

Las familias de la localidad de Punta de Parra (Región del Biobío) damnificadas por los incendios realizaron una protesta por el traslado de un centro de acopio a la comuna de Tomé; situación que -acusaron- se da por "falta de transparencia" con la que las autoridades manejan la emergencia.

"Los vecinos están descontentos porque se tomaron medidas que ellos desconocían, que ellos no sabían y que no se le ha entregado información", denunció Karina Espinoza, dirigenta vecinal de Punta de Parra.

"Falta tomar acuerdo con los vecinos, con los dirigentes del sector y la verdad es que es una lástima que, por ejemplo, tomen los alimentos que llegaron de particulares y se los lleven al gimnasio municipal de Tomé, cuando la emergencia es acá", expresó al micrófono de Cooperativa.

Además, "sabemos que existen beneficios estatales (de ayuda a los damnificados) que ha entregado el Gobierno, (pero) también tienen desconocimiento respecto de eso. En realidad, es un conjunto de todo, por lo que los vecinos ya explotaron", dijo Espinoza.

Gobierno por goteras en viviendas de emergencia: Si la empresa no corrige el error, no se le paga

Las quejas vecinales se suman a las emitidas desde Tomé, centradas en los problemas técnicos y goteras que han presentado las viviendas de emergencia construidas.

Sobre este tema, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que "durante el término de la jornada se deberían superar, por parte de Senapred, las 80 viviendas instaladas, pero hay al menos más de 190 que están en proceso, que se han entregado las órdenes de compra a los proveedores y en otros casos ya están iniciando este trabajo".

"El universo total de gestión de viviendas que hoy día está cursando Senapred supera las 400 viviendas", agregó.

Asimismo, "las casas, que son viviendas de emergencia, tienen garantía de seis meses y se va a cobrar esa garantía. Aquí las viviendas tienen que ser bien terminadas y la señal es muy clara: empresa que no haga bien su trabajo, primero tiene que corregirlo y, si no lo corrige, no se le paga", aseveró Pacheco.