Heller defendió venta de Azul Azul a Tactical Sport: "No teníamos cómo saber quiénes eran"

El empresario Carlos Heller, expresidente y controlador de Azul Azul, rememoró la venta de sus acciones a Tactical Sport, defendiéndose sobre la operación con el fondo que actualmente está bajo liquidación en el marco del Caso Sartor que tiene a Michael Clark entre los imputados con prisión preventiva.

La participación de Heller se traspasó a inicios de 2021 por alrededor de 15 millones de dólares. El magnate señaló en entrevista con Forbes Chile que decidió desprenderse de la concesionaria a cargo del club Universidad de Chile luego de que su familia recibiera amenazas de muerte: "Ahí dije, 'hasta aquí'".

Respecto a Tactical, expresó: "Por lo que quiero a la U, por el tiempo, la energía y el cariño que le entregué durante cinco años, no puedo más que rechazar, condenar y lamentar todo lo que está ocurriendo".

"Pero hay que ser claros y categóricos: todo el proceso de venta de las acciones está en completo orden", añadió.

Heller argumentó que la venta "la hicimos a un Fondo de Inversiones con domicilio conocido, así como también lo eran sus dos principales ejecutivos, y la administradora del fondo estaba sujeta al control de la CMF. No teníamos cómo saber lo que hoy denuncia la Fiscalía, ni quiénes eran las personas encubiertas que estaban detrás de este esquema de interés por Azul Azul".