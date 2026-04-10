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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Hinchas de la U coparon mención de la Copa del Mundo a Fernando Gago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La FIFA recordó la participación de "Pintita" en Brasil 2014.

Hinchas de la U coparon mención de la Copa del Mundo a Fernando Gago
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Una publicación de la cuenta oficial de la Copa del Mundo de la FIFA en honor a Fernando Gago se llenó de comentarios de hinchas de Universidad de Chile, quienes se mostraron orgullosos por tener al exseleccionado argentino en la banca azul.

"La calidad de Pintita", dice la publicación en Instagram, la cual está acompañada de variadas imágenes de Gago en el marco del Mundial de 2014, donde fue subcampeón junto a la Albiceleste.

"Mi DT", comentó un fanático azul. "Nuestro DT", añadió otro forofo.

Otros simplemente dejaron emojis azules y rojos o GIF relacionados con la escuadra estudiantil.

Mira acá la publicación

 

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