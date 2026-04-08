Ignacio Vásquez y el estilo de Gago en la U: "Nos da libertad de tres cuartos de cancha hacia adelante"

El delantero de Universidad de Chile Ignacio Vásquez valoró el momento que vive el elenco azul luego de sumar triunfos consecutivos bajo el mando de Fernando Gago, y aseguró que el entrenador argentino le ha dado libertad al equipo en materia ofensiva.

"Creo que nos ha dado harta intensidad, le ha gustado harto el trabajo intenso en los entrenamientos, creo que como se entrena se juega entonces estamos haciéndolo muy bien en los entrenamientos y personalmente lo que más a mí me gusta es que de tres cuartos para cancha hacia adelante nos da libertad. Creo que eso es muy importante para para mi juego, para el de Max (Guerrero) y el de Lucas (Assadi). Creo que eso es muy importante, y también hay un orden y un esquema muy organizado", expresó.

Vásquez no ocultó que su camino no ha sido sencillo. Tras irrumpir con fuerza hace un par de temporadas, el joven ariete reconoció que el año pasado fue de mucho aprendizaje debido a la falta de continuidad y las lesiones.

"La verdad fue muy difícil el 2025, creo que fue un año de mucho aprendizaje, me tocó jugar poco y nada. Pero bueno, me sirvió como aprendizaje, creo que todos los años son diferentes, me tocó pasarlo un poco mal porque me tocó jugar poco, tuve poca continuidad, pero ya dejo en el pasado ese año, un nuevo año y quiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo hasta ahora", reflexionó.

"Es difícil porque bueno, más en un equipo grande la presión es alta, como te dije aprendí harto sobre todo en el tema de la resiliencia y tratar de perseverar siempre cuando las cosas estaban complicadas, a veces me tocó jugar poco pero lo que jugué me tocó a veces jugar con dolor en el tobillo, tuve una lesión bastante larga en el tobillo entonces creo que eran muchas sensaciones difíciles, pero es un aprendizaje que es difícil pero creo que si lo sobre lo sobrellevas y lo puedes plasmar y aprender creo que este año puede ser muy bonito para mí y para el equipo", añadió.

Respecto a la lucha por un puesto, Vásquez fue consultado por su competencia directa con Lucas Assadi, quien viene sumando minutos tras una lesión.

"Todos sabemos el jugador que es Lucas y yo me alegro de poder estar compitiendo un puesto como dices tú con él. Es una competencia sana, como todo el plantel y ojalá algún día poder jugar juntos. Alguna vez nos va a tocar jugar a uno y como te digo creo que me diferencio con en que él tiene mucha más experiencia y yo siempre trato de aprender de los más grandes y en este caso de Lucas también puedo aprender", expresó.

El delantero también lamentó las bajas de figuras claves como Charles Aránguiz, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, este último afectado por una compleja lesión de rodilla. "Hablé con Octavio y está triste, él siempre quiere ayudar. Esperamos que se recuperen bien porque son un gran aporte", comentó.

Tras romper la racha de siete meses sin ganar en el Estadio Nacional ante La Serena, la U quedó a solo cinco puntos del líder. Vásquez confía en que este es el punto de partida para pelear el torneo.

"Sabíamos que el campeonato estaba estrecho. Jugar en el Nacional siempre nos da un plus por la gente y ojalá este sea el comienzo para hacernos muy fuertes de local", cerró el jugador.