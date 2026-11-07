Insulza y José Ramón Correa sobre Azul Azul: Vamos a seguir juntos en el directorio, nunca hubo dudas

Rumbo a la reunión de directorio que fijará la nueva mesa de Azul Azul por determinación de los acreedores de Sartor, los directores José Miguel Insulza y José Ramón Correa reafirmaron que seguirán con sus sillas en el fútbol profesional de Universidad de Chile.

Ambos dieron una entrevista conjunta a La Tercera. Insulza indicó que "siempre estuvo el acuerdo (de seguir), de verdad. Salvo los rumores que circularon por algunas partes, nunca hubo necesidad de negociar nada. Teníamos claro que íbamos a seguir juntos en el directorio".

Correa reafirmó que "nunca hubo duda alguna" en miras al directorio de transición y apuntó a trabajar "de la misma forma que lo hacemos todos los días y que lo hicimos bajo la presidencia de Cecilia Pérez".

Además de agradecerle a Pérez, dijo: "Después llegará otro directorio, en el que esperamos seguir también. Siempre buscaremos lo que sea lo mejor para la Universidad de Chile".

El binomio negó tajantemente la posibilidad de postular a la presidencia de la U. En cuanto al futuro comprador de la participación mayoritaria, Insulza destacó que "lo importante es el directorio, no la propiedad de las acciones".

"Yo espero realmente que los nuevos accionistas tengan buen criterio para nombrar directores y si es necesario, mantengan alguno de los que ya estén para aprovechar estos meses de transición", continuó el experimentado político.

Correa, por su parte, evitó dar comentarios pues "es una decisión del liquidador y él verá lo que es mejor para su proceso de venta" y "no corresponde que nosotros tengamos opiniones en ese tema".

Finalmente, José Ramón Correa abordó el préstamo de un fondo de inversión ligado a Patricio Kiblisky que le permitió comprar el 21 por ciento de las acciones de Azul Azul en enero, mediante Romántico Viajero SpA por 7,5 millones de dólares.

"El crédito lo otorgó Sportcap, el cual es un fondo que financia el deporte. No veo en que podría empañar aquello. Es más, con Sportcap existe una deuda, pero el dueño de las acciones soy yo y el financiador no tiene injerencia alguna", dijo el dirigente y abogado.