Johnny Herrera abrió la puerta a un rol en la U: "No podría decir que no, sería volver a mi casa"

El exportero y capitán de Universidad de Chile Johnny Herrera se postuló para asumir un rol deportivo en el club ante la inminente salida del directorio de Azul Azul encabezado por Cecilia Pérez luego de que el nombre del bicampeón de América surgiera para asumir algún cargo tras la revocación de toda la mesa directiva de parte del liquidador de las acciones de Sartor, Edurado Godoy.

Herrera fue consultado durante la emisión del programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports sobre su disposición a asumir responsabilidades en el área de fútbol, instancia donde transparentó su anhelo de rescatar a la institución.

"¿Nos ponemos serios? Es que uno ha visto tanto en estos últimos cinco años: tanta m... y tanto descaro en el club. A eso siempre me referí. Cuando he criticado siempre ha sido en contra de Azul Azul, porque ellos me cerraron la puerta y me cortaron todo. Ni siquiera son de la U; es la gente que le ha hecho mal y ahora se destapó todo. Es indignante verlo desde afuera", comenzó disparando el exguardameta angolino.

Frente a la posibilidad concreta de asumir un rol en el club, el exseleccionado chileno fue claro: "Sería un bonito desafío y sería como volver a mi casa, para sacar a la gente que le ha hecho tanto mal a la U. Si llego a ir a la U algún día me haría cargo de la parte futbolística, que es la parte que yo sé y manejo", expresó.

Si bien aclaró que hasta el momento no ha existido un acercamiento formal desde el Centro Deportivo Azul, el ídolo estudiantil remarcó que el sentimiento hacia la camiseta pesa más que cualquier comodidad profesional.

"A la U es a quien yo no le podría decir que no, partiendo de la base de que me quedan dos años de contrato acá (en televisión). Hoy se siguen sabiendo cosas nuevas y duele mucho verlo desde afuera", sentenció Herrera.