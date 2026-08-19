Johnny Herrera reaccionó a la prisión preventiva de Michael Clark: "Que caigan todos"

Johnny Herrera, histórico excapitán de Universidad de Chile, reaccionó en sus redes sociales con un potente mensaje luego que la Justicia decretara prisión preventiva contra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, tras ser imputado por el Caso Sartor.

"Sin perdón ni olvido. ¡No! Caiga quien caiga, ¡si! Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos seis años", publicó Herrera en sus historias de Instagram.

Finalmente, su mensaje lo cerro pidiendo que los involucrados "se vayan de la U".

"Encubridores, complices, partícipes, etc...Váyanse de la U", aseveró el Samurai Azul.

El mensaje fue acompañado por un video, con un vaso de cerveza con el logo de la U y con el himno del cuadro estudiantil.