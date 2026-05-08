Jorge Fossati rompió el silencio tras su fallida llegada a la U: "Trataron de desprestigiarme"

A meses de que Universidad de Chile optara por el argentino Fernando Gago para asumir su banca técnica en 2026, uno de los nombres que estuvo en la terna final rompió el silencio.

Se trata de Jorge Fossati, quien estuvo a un paso de llegar al CDA tras la salida de Francisco "Paqui" Meneghini, pero finalmente todo quedó en nada y en conversación con La Tercera, el estratega charrúa no ocultó su molestia por el trato recibido durante las conversaciones con la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo. "En la llamada que me hizo el señor gerente, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije", reveló el DT.

Fossati explicó que su ética profesional fue el primer punto de fricción: "Le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior. Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta ni siquiera hablar. Él me dijo que sí, que por eso habían empezado una 'ronda de entrevistas'. No me había pasado nunca".

El exseleccionador de Perú y Uruguay también aprovechó de desmentir rumores que surgieron en aquella época, los cuales, según él, buscaban dañar su imagen pública ante la hinchada azul.

"Salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura. Quien filtre algo de lo que se habla en el club, para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un 'sapo', como dicen en Perú", enfatizó.

En esa misma línea, el técnico sugirió que hubo una campaña para bajar su candidatura: "No sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses. Hay empresarios que patean para cualquier lado y hay prensa que repite cualquier cosa... hacen mandados. Serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente".

Finalmente, Fossati reconoció que le seducía la idea de dirigir en el fútbol chileno, pese al amargo desenlace. "La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba. Lo lamento, porque la verdad era algo que me entusiasmaba", cerró.

Cabe recordar que, tras el quiebre de las conversaciones con el uruguayo, la dirigencia de Azul Azul terminó sellando el arribo de Fernando Gago, quien actualmente comanda el proyecto deportivo de la U.