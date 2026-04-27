José Miguel Insulza será director de Azul Azul

Una sorpresa mayúscula se cuajó este lunes luego de conocerse que José Miguel Insulza, político de dilatada trayectoria en diversos cargos nacionales e internacionales, será parte del directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

Reconocido fanático de la U, Insulza, de 82 años y perteneciente al Partido Socialista, llegará al directorio en representación del abogado José Ramón Correa, quien hace unos meses se adjudicó las acciones que puso en venta el grupo Schapira.

El "Panzer" es un habitual asistente al estadio y dejará las lides políticas para ser parte de un directorio que seguirá siendo conformado en su mayoría por representantes del ahora expresidente Michael Clark.

¿Quién es José Miguel Insulza?

De profesión abogado, se tituló justamente en la Universidad de Chile, Insulza fue parte de la Democracia Cristiana y del MAPU, para finalmente ligarse al PS en 1985.

Desde el regreso de la democracia, Insulza se ha desempañado en varios cargos: fue subsecretario y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Eduardo Frei y ministro del Interior bajo la administración de Ricardo Lagos.

Esos cargos lo llevaron a ser secretario general de la OEA y en el último tiempo se desempeñó como senador por Arica y Parinacota.