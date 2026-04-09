Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz tienen alta médica en la U

Universidad de Chile recibió importantes novedades de cara a su próximo desafío en la Liga de Primera. Tanto el delantero Juan Martín Lucero como el mediocampista Charles Aránguiz recibieron el alta médica definitiva, aunque desde el cuerpo técnico tomarán posturas diferentes para el retorno de cada jugador.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, solo el atacante se estará sumando a la delegación que viajará para el siguiente compromiso con Ñublense. La recuperación de Lucero está bien avanzada y es casi un hecho que será citado para el importante partido que disputará la escuadra azul en Chillán.

La situación de Charles Aránguiz es diferente. Pese a contar con el visto bueno de los médicos del club, la decisión del cuerpo técnico apunta a resguardarlo antes de volver a la competencia oficial. Esta medida se toma considerando que el próximo encuentro asoma como un partido complejo, por lo que prefieren no arriesgar al experimentado volante en estas condiciones.

El retorno de Lucero asoma como una noticia clave para la ofensiva "laica", especialmente luego de su último intento de regreso, donde alcanzó a estar escasos minutos en cancha antes de resentirse.