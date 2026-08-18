Justicia decretó prisión preventiva para Michael Clark

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes que Michael Clark, expresidente de Universidad de Chile y otrora máximo accionista de Azul Azul, quede con medidas cautelares.

En total, cuatro imputados quedaron en prisión preventiva: Michael Clark Varela, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete; mientras Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salas quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

En tanto, Alfredo Ignacio Harz Castro, Oscar Alejandro Ebel Sepúlveda y Hugo Andrés Baranda Peralta permanecen con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y Mauro Valdés Raczynski y Miguel Luis León Núñez mantienen arresto domiciliario parcial y firma mensual.

La fundamentación de la jueza de garantía

Tras una larga exposición, la jueza Paulina Moya argumentó que Clark es imputable por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por lo que se determinó que la medida cautelar sea de prisión preventiva.

La arista que conecta directamente la investigación con Universidad de Chile se remonta a abril de 2021, cuando el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul.

De acuerdo con la Fiscalía, los recursos utilizados para concretar la operación provenían de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección y fueron triangulados a través de Inversiones Cerro El Plomo.

Durante la formalización, la defensa de Clark sostuvo que su participación en Sartor se limitó a su calidad de director de la administradora y afirmó que las facultades para suscribir contratos, comprometer activos, cursar operaciones y realizar transferencias estaban radicadas en otros apoderados.

El tribunal, sin embargo, acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la cautelar de prisión preventiva.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Michael Clark Varela, expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, en el marco de la extensa formalización por el denominado caso Sartor.

La jueza Paulina Moya concluyó que su libertad representa tanto un peligro para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación.

Clark fue formalizado por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado. Durante su resolución, el tribunal estimó que existían antecedentes suficientes respecto de los principales capítulos imputados, aunque determinó que el delito de contrato simulado no alcanzó el estándar necesario para tenerlo provisionalmente por acreditado en esta etapa.

Uno de los elementos determinantes para la cautelar fue el riesgo que, a juicio del tribunal, existe para el desarrollo de la investigación. Moya detalló que la recuperación de conversaciones del coimputado Hugo Baranda permitió establecer provisionalmente que Clark habría impartido instrucciones para borrar comunicaciones de WhatsApp, tanto grupales como individuales, y activar la función de mensajes temporales.

A ello se sumó el análisis del teléfono personal incautado a Clark, que no contenía mensajes anteriores a marzo de 2026. Para la magistrada, aquello resultaba concordante, en esta fase del procedimiento, con una "posible eliminación de información correspondiente al periodo investigado". Según explicó, estos antecedentes permiten presumir provisionalmente actuaciones dirigidas a eliminar o suprimir evidencia y aumentan el riesgo respecto de información todavía no asegurada y de personas que continúan colaborando con la investigación.

"Respecto de Michael Clark Varela, la participación provisionalmente establecida comprende diversos capítulos y figuras penales con una pena probable particularmente elevada", sostuvo Moya, quien agregó que concurren "antecedentes específicos de eliminación de evidencia". La jueza indicó además que el arraigo del imputado, su comparecencia al procedimiento y la entrega de su pasaporte fueron considerados, aunque resultaron insuficientes para neutralizar las necesidades de cautela.

"Su libertad constituye, en consecuencia, un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación", concluyó la magistrada al justificar la prisión preventiva de Clark.

En términos generales, Moya calificó los hechos investigados como de una "gravedad particular y tremendamente intensa", al considerar que afectan la confianza sobre la cual funciona la administración profesional de recursos de terceros. La jueza explicó que quienes entregan su patrimonio a una administradora no tienen la posibilidad de fiscalizar personalmente cada crédito, pagaré, deudor o sociedad relacionada, razón por la cual existen deberes especiales de administración, información y control de conflictos de interés.

El tribunal sostuvo que la hipótesis penal relevante apunta a que, en determinadas operaciones, la necesidad de sostener sociedades, inversiones o intereses vinculados al grupo pudo desplazar el interés propio de los fondos que asumían el riesgo o entregaban los recursos. Moya remarcó que cada operación debe ser examinada individualmente y que la pertenencia a un mismo grupo no determina automáticamente responsabilidad penal, por lo que analizó separadamente las funciones, periodos de actuación, intervenciones y conocimiento atribuidos a cada imputado.

Para explicar el criterio utilizado, la jueza señaló que cuando los intereses del grupo empresarial y del fondo podían separarse, "la decisión debía adoptarse desde la posición del fondo", como si este fuera un tercero independiente. Bajo ese parámetro, el tribunal examinó el conjunto de operaciones cuestionadas por el Ministerio Público.

Otro factor fundamental fue la pena probable. Moya explicó que incluso bajo la legislación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 21.595 de Delitos Económicos, la administración desleal imputada en perjuicios de determinada magnitud podía alcanzar penas de crimen. También destacó la reiteración atribuida a este delito, la pluralidad de figuras investigadas y las penas vinculadas a la entrega de información falsa al mercado.

La vinculación con Universidad de Chile

La investigación tiene una conexión directa con Universidad de Chile. En abril de 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul mediante una OPA. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los recursos utilizados para concretar la operación provenían de los fondos Sartor Táctico, Leasing y Proyección y fueron canalizados mediante Inversiones Cerro El Plomo. En esta arista, Clark enfrenta además las imputaciones de fraude por omisión de OPA y lavado de activos.

La Fiscalía sostiene, como tesis general del caso Sartor, que fondos de inversión públicos administrados por la AGF financiaron vehículos privados que posteriormente destinaron recursos a sociedades relacionadas directa o indirectamente con integrantes del mismo grupo. El Ministerio Público cifra el perjuicio investigado en 78.562.257 dólares y 104.640.516.271 pesos.

Las medidas cautelares de los otros imputados

La resolución de Moya también definió la situación de los restantes imputados. Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor, quedó en prisión preventiva al igual que Clark, tanto por peligro para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación. La jueza mencionó respecto de Larraín antecedentes vinculados a una eventual eliminación de información, entre ellos instrucciones para deshacerse de un teléfono, borrar su contenido y actuaciones relacionadas con servicios corporativos de Microsoft.

También quedaron en prisión preventiva Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete, en sus casos por considerar el tribunal que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En tanto, Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salhus quedaron sujetos a arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, luego de que la jueza estimara que sus situaciones presentaban una intensidad comparativamente menor.

Alfredo Ignacio Harz Castro, Oscar Alejandro Ebel Sepúlveda y Hugo Andrés Baranda Peralta cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras Mauro Valdés Raczynski y Miguel Luis León Núñez permanecen con arresto domiciliario parcial y firma mensual. De esta forma, quedaron definidas las medidas cautelares para los 11 imputados formalizados en esta etapa del caso Sartor.