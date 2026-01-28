La advertencia de "Paqui" Meneghini a Marcelo Morales en la previa de su arribo a la U

El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, se refirió a la inminente llegada de Marcelo Morales al elenco azul y le lanzó una potente advertencia referida a su estado físico.

"Ya cuando llegue estará el preparador físico hinchándole ahí un poquito, como lo hace con todos", declaró el técnico argentino en el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

Si bien sus dichos fueron en tono de broma, lo cierto es que el zurdo formado en la U ha tenido problemas de peso, tal como lo evidenció el técnico Nicolás Córdova luego de marginarlo de la selección sub 23.

Ya más en serio, el trasandino expresó que "queremos que se sume, ya hablé con él, principalmente porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en la U, demostró que más allá de que quiere mucho el equipo, es un buen jugador y puede jugar".

Meneghini también opinó sobre las declaraciones de Marcelo Díaz, quien evidenció que no le gustan que los jugadores que salen al extranjero vuelvan.

"Cada carrera y cada jugador es individual. Hay ejemplos de jugadores que quizás se van, vuelven y encuentran otra vez el impulso para volver a salir", expresó.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.