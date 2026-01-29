La amenaza de Los de Abajo en el inicio de la Liga: El campeonato no comenzará sin la gente

La barra brava de Universidad de Chile, Los de Abajo, usó sus redes sociales para realizar una potente amenaza en la previa del inicio de la Liga de Primera 2026.

"Ante todas las injusticias que venimos viviendo los últimos años, es que todo llego a su punto límite. Hemos tratado de mantener el orden dentro de la hinchada para poder alentar a nuestro equipo en todos los partidos donde juegue, hemos acompañado al equipo hasta incluso donde nos han prohibido el acceso", manifestó la barra en su Instagram.

"Pero la situación con la empresa que maneja nuestro club ya llegó a su punto máximo: la constante subida de precios en las entradas y el mal trato que recibe el hincha de la U llegó a su fin", añadió en relación a Azul Azul y con una gráfica en la que se lee "El campeonato no comenzará sin la gente".

"La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP", advirtió.

"Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del futbol chileno ya que todos los clubes viven la misma situación, la ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices", complementó.