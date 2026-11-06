La calculadora azul: ¿Qué necesita Universidad de Chile para arrebatarle el título a Colo Colo?

Súmate aquí al canal de WhatsApp de Cooperativa Deportes

Universidad de Chile afrontará las últimas cuatro fechas de la Liga de Primera 2026 con una difícil misión en la disputa por el título: Remontar los diez puntos de ventaja que mantiene Colo Colo, líder del campeonato con 58 unidades frente a las 48 del conjunto azul.

Con 12 puntos todavía en disputa, el equipo universitario puede alcanzar un máximo de 60 unidades, mientras que Colo Colo tiene la posibilidad de llegar a 70. Por ello, la U necesita ganar prácticamente todos sus encuentros y esperar una serie de tropiezos del elenco de Fernando Ortiz, que depende exclusivamente de sus resultados para conquistar el campeonato.

¿Qué resultados necesita la U para el título?

El escenario más favorable exige que Universidad de Chile gane los cuatro partidos restantes, con lo que terminaría la temporada con 60 puntos. Para conseguir el título directamente, necesita que Colo Colo sume un máximo de una unidad, es decir, que pierda todos sus encuentros o registre tres derrotas y un empate.

Si los azules ganan los cuatro partidos y Colo Colo suma exactamente dos puntos, ambos finalizarán con 60 unidades y deberán disputar un partido único de definición. En cambio, una victoria del elenco "albo" o tres empates en las fechas restantes elevarían su puntaje a 61, cifra inalcanzable para la U.

Existe una segunda alternativa, todavía más estrecha: Que Universidad de Chile gane tres partidos y empate uno, para alcanzar 58 unidades, siempre que Colo Colo pierda sus cuatro encuentros. En ese caso, ambos igualarían en el primer lugar, aunque Universidad Católica, que tiene 46 puntos, también podría llegar a 58 si gana todos sus compromisos.

La calculadora de la U según resultados de Colo Colo

Resultados de la U Puntos que suma Colo Colo Escenario 4 triunfos: 60 puntos 0 ó 1 La U es campeona 4 triunfos: 60 puntos 2 Partido de definición 4 triunfos: 60 puntos 3 o más La U queda eliminada 3 triunfos y 1 empate: 58 puntos 0 Posible definición, dependiendo también de la UC 57 puntos o menos Cualquiera Sin opciones de título

Una victoria de Colo Colo en cualquiera de sus cuatro encuentros termina inmediatamente con las posibilidades de Universidad de Chile, incluso si los azules consiguen todos los puntos disponibles.

Los partidos que le quedan a la U y Colo Colo

Fecha 27 - Fin de semana del 8 de noviembre

Universidad de Chile vs. Cobresal

Ñublense vs. Colo Colo

Fecha 28 - Jornada del 22 de noviembre

O'Higgins vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Universidad Católica

Fecha 29 - Jornada del 29 de noviembre

Deportes Concepción vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Deportes La Serena

Fecha 30 - Jornada del 6 de diciembre

Universidad de Chile vs. Unión La Calera

Cobresal vs. Colo Colo

¿Qué ocurre si ambos terminan igualados?

De acuerdo con el artículo 83 de las Bases del Campeonato Nacional 2026, una igualdad de puntaje en el primer lugar obliga a disputar un partido único para definir al campeón, sin considerar la diferencia de goles para resolver directamente el título. Si el encuentro termina empatado, se recurrirá a lanzamientos penales.

En caso de que Universidad Católica también alcance 58 puntos y se produzca una igualdad entre tres equipos, los dos participantes del partido de definición serán determinados mediante los criterios de clasificación establecidos en el artículo 82, comenzando por la diferencia de goles.

De esta forma, la U afronta la recta final con un margen mínimo: Solo una campaña casi perfecta y una serie de resultados adversos de Colo Colo le permitirán mantener vivo el sueño del campeonato.