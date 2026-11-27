Con miras a la temporada en que celebrará su centenario, Universidad de Chile publicó en su cuenta oficial de Instagram los valores de sus Abonos 2027, destacando que todas las categorías contemplan "precios rebajados" para acompañar al equipo durante el próximo año.

Bajo el lema "Los 100 años de la U son a estadio lleno", el elenco azul recordó que el abono anual asegurará el acceso como local a los 15 partidos del Torneo Nacional 2027, además de los compromisos en casa correspondientes a la fase de grupos de la Copa Chile 2027 y la fase de grupos de la Copa de La Liga 2027.

En la publicación no se habla de la participación azul en torneos internacionales, algo que el equipo ya tiene garantizado, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

El detalle informado por el club contempla precios diferenciados según sector y categoría (Renovación Adulto, Renovación Niño, Adulto y Niño), partiendo desde los $63.500 para renovación infantil en Galería Sur y Norte hasta $1.064.000 para un abono adulto nuevo en Bajo Marquesina.

Revisa los precios de los Abonos 2027 de la U