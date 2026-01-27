La U buscará imponer récord histórico como corolario de tres días seguidos de fútbol en el Nacional

Este sábado 31 de enero Universidad de Chile buscará superar el récord histórico de asistencia del fútbol femenino en Chile, al enfrentarse en un partido amistoso contra el conjunto argentino River Plate en el Estadio Nacional.

El encuentro se posiciona como un evento relevancia estratégica, al proponer el reto de superar el récord histórico de asistencia para el fútbol femenino en Chile, establecido en 19.966 espectadores por Colo Colo en 2023.

Según los registros de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUFF), hasta el cierre de la temporada 2025, el 48,7% de los partidos del campeonato nacional femenino se disputaron en canchas de entrenamiento o recintos de baja capacidad, sin estándares de infraestructura para el público masivo.

La realización del partido ante River Plate en el Estadio Nacional busca consolidar la localía de la rama femenina en estadios de alto estándar. Este evento funciona como un indicador técnico para medir la viabilidad de programar permanentemente al equipo femenino en recintos de gran escala, independientemente de la agenda del plantel masculino.

A este partido se le suma el debut de Universidad de Chile masculino, quienes jugarán el viernes 30 frente a Audax Italiano, también en el Estadio Nacional, lo que hace que los azules tengan este fin de semana una seguidilla de duelso en Ñuñoa.

A estos encuentros se suma la despedida de José "Pepe" Rojas, el jueves 29 también en el Estadio Nacional, lo que hará que en tres días Universidad de Chile reúna a más de 130 mil personas en el principal coliseo del país.