Universidad de Chile informó que hizo efectiva la opción de compra acordada con Red Bull New York y adquirió el pase del defensa Marcelo Morales, asegurando su continuidad en el cuadro azul hasta finales de la temporada 2029.

En el comunicado, la U remarcó que renovar a Morales es para "mantener a una pieza clave del equipo, además de seguir proyectando un importante 2027 que se avecina para nuestra institución, debido a la celebración de los 100 años".

Morales, por su parte, expresó que "estoy feliz de volver a casa y quedarme en el club. Me volví a reencantar con el fútbol acá. Vine a la U a darme otra oportunidad y me ha ido súper bien este año. Vamos a conseguir muchos objetivos bonitos el próximo año".

Morales, hasta el momento, ha disputado 34 partidos en la temporada, considerando todas las competencias con la U.

El próximo partido de Universidad de Chile será este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante Deportes Concepción en el "Ester Roa", por la penúltima fecha de la Liga de Primera, en donde buscará sellar de forma definitiva el cupo directo como "Chile 2" a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.