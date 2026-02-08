Matilde Schwencke completó con éxito su debut olímpico en Milán-Cortina

La esquiadora chilena Matilde Schwencke celebró una positiva actuación en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, tras haber dicho presente en el descenso alpino femenino en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

La nacional de 22 años, quien se perdió la cita de Beijing 2022 por una rotura de ligamentos, finalizó en el puesto 27, tres puestos arriba de la otra sudamericana en competencia; la argentina Nicole Begue.

Schwencke terminó a 7.21 segundos de la estadounidense Breezy Johnson, ganadora del oro con un tiempo de 1:36.10. La medalla de plata fue para la alemana Emma Aicher (+0.04s) y el bronce quedó en manos de la italiana Sofia Goggia (+0.59s).

La complicada prueba de descenso además vio la descalificación de la canadiense Valerie Grenier y tres abandonos, con la fuerte caída de la experimentada estadounidense Lindsey Vonn marcando la jornada.