Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, anunció este jueves una rebaja inmediata en los precios de las entradas para los partidos de Universidad de Chile, medida que comenzará a regir en la recta final de la temporada 2026 y se mantendrá durante 2027, cuando el club cumplirá 100 años.

"Esta nueva lista de precios de entradas va a ser efectiva desde el día de hoy. O sea, vamos a terminar el año con los nuevos precios, no solamente para el 2027", explicó el timonel de la concesionaria.

Alamos detalló que las galerías tendrán un valor de 11.000 pesos para todos los partidos del Campeonato Nacional, incluyendo los clásicos, y de 9.000 pesos para los primeros tres encuentros de Copa Chile y Copa de la Liga.

"También los abonos van a sufrir una baja considerable, hasta un 30 por ciento. Como les dije, a este directorio le gusta jugar estadios llenos y eso es lo que pretendemos el próximo año", agregó el dirigente, quien confirmó que todas las localidades tendrán rebajas y que los valores específicos serán publicados en el sitio oficial del club.

Los abonos para la temporada 2027 incluirán los compromisos del Campeonato Nacional y las fases grupales de Copa Chile y Copa de la Liga, mientras que la incorporación de los partidos internacionales queda pendiente de la clasificación del equipo.

Estos son los nuevos precios anunciados por Azul Azul