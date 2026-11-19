El club Universidad de Chile dedicó un especial saludo a la Casa de Estudios Universidad de Chile, que este jueves 19 de noviembre celebró su aniversario 184, destacando la importancia de la histórica institución académica con la que comparte nombre e identidad.

"¡A seguir construyendo futuro! Felicidades por su aniversario a la principal Casa de Estudios del país, la Casa de Bello. Felices 184 años", publicó la institución deportiva a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen conmemorativa.

La Universidad de Chile, fundada en 1842 y cuyo primer rector fue Andrés Bello, programó distintas actividades para celebrar su aniversario bajo el lema "Construyendo Futuro", incluyendo ceremonias de reconocimiento y una gala musical. El saludo del club llega además en la antesala de su propio centenario, que celebrará durante 2027.