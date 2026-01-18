Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago31.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U se pronunció tras la suspensión de su amistoso con Racing: Nos ponemos a disposición

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

“El fútbol pasa a un segundo plano”, sostuvo en un comunicado la institución.

La U se pronunció tras la suspensión de su amistoso con Racing: Nos ponemos a disposición
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de conocerse la disposición de las autoridades para suspender el amistoso de Universidad de Chile ante Racing Club en Concepción, debido a los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, la institución nacional se pronunció al respecto.

"La determinación obedece a la magnitud de la catástrofe, como también el objetivo de las autoridades por priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población", comenzó el escrito publicado en redes sociales.

Seguido a ello, expresaron: "Como Club expresamos nuestra solidaridad y apoyo con las familias afectadas y nos ponemos a disposición como Universidad de Chile para lo que se requiera".

"Ante esta trágica situación, el fútbol pasa a un segundo plano", cerraron respecto a los siniestros descontrolados que obligaron a decretar estado de emergencia en la zona afectada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada