La U se pronunció tras la suspensión de su amistoso con Racing: Nos ponemos a disposición

Luego de conocerse la disposición de las autoridades para suspender el amistoso de Universidad de Chile ante Racing Club en Concepción, debido a los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, la institución nacional se pronunció al respecto.

"La determinación obedece a la magnitud de la catástrofe, como también el objetivo de las autoridades por priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población", comenzó el escrito publicado en redes sociales.

Seguido a ello, expresaron: "Como Club expresamos nuestra solidaridad y apoyo con las familias afectadas y nos ponemos a disposición como Universidad de Chile para lo que se requiera".

"Ante esta trágica situación, el fútbol pasa a un segundo plano", cerraron respecto a los siniestros descontrolados que obligaron a decretar estado de emergencia en la zona afectada.