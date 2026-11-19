Un reciente informe publicado por el Observatorio de Fútbol CIES (CIES Football Observatory) junto a SkillCorner reveló cuáles son los equipos con los estilos de juego más intensos sin posesión en Sudamérica durante la temporada actual, medición en la que Universidad de Chile superó a Colo Colo y se quedó con el primer lugar del continente.

El estudio analizó el porcentaje de distancia recorrida sin balón a una velocidad superior a los 20 km/h, ubicando al conjunto azul en la cima de la clasificación regional con un 12,09%.

En el segundo puesto apareció River Plate de Argentina, con un 11,45%, mientras que Colo Colo cerró el podio en la tercera ubicación con un 11,37%, consolidando a los dos elencos nacionales entre los tres clubes con mayor despliegue físico sin pelota en Sudamérica.

Más atrás en el top 10 figuraron cuatro representantes brasileños (Cruzeiro EC, RB Bragantino, SC Corinthians y EC Bahia), dos escuadras argentinas (Independiente Rivadavia y CA Platense) y un equipo colombiano (Rionegro Águilas).