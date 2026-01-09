Leandro Fernández tras su salida de la U: Sé que puedo volver en cualquier momento

El atacante trasandino Leandro Fernández se refirió este viernes a su partida de Universidad de Chile tras ser cortado por Francisco Meneghini, aclarando los motivos antes de viajar para hacerse los exámenes médicos en Argentinos Juniors.

"No, no se rompe (la relación). El entrenador no quería contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo. Tengo que llegar, hacerme la revisión y que esté todo bien para poder firmar", comenzó mencionando.

Posteriormente, el atacante de 34 años puntualizó: "Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar. Fueron tres años hermosos donde fui de menos a más. No terminé tan bien, pero creo que relativamente tengo números buenos en la U".

Finalmente, sobre su continuidad este pasado 2025 aclaró que: "El entrenador llega con que no le gusta que enganchen y yo lo hago. Es así esta profesión, pero está en todo su derecho la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026 porque tengo mucha gente que quiero mucho".